Repülős pokol: őrjöngő utasok és betört ablakok a levegőben

Sajnos ki kell mondanunk: ahogy a repülés mindenki számára elérhetővé vált, úgy drasztikusan felhígult az utazóközönség, és ez a statisztikákon is meglátszik. A közelmúlt bőven ad témát repülős balhék tekintetében: Kölnben például két férfi betörte a reptéri ajtót, hogy a már guruló repülőgép után fusson, de Chicagóból indulva is kényszerleszállás lett a vége egy őrjöngésnek, ahol a rettegő utasok csak Bostonban lélegezhettek fel. Miközben sokan a levegőben pánikolnak, elfelejtik, hogy a vészkijáratokat úgy tervezték, hogy a nyomáskülönbség miatt lehetetlen legyen kinyitni őket.

A légi közlekedés mélyrepülése

Nemcsak az emberi hülyeség, a technika is ördögi: Hongkongban egy cargo gép a tengerben landolt, Los Angeles felett meteorológiai léggömbbel ütköztek, Omahában pedig egy hibás fülhallgató miatt hitték azt a pilóták, hogy a személyzet rájuk akarja törni az ajtót. Ez már nem a "szárnyalás szabadsága", hanem vegytiszta káosz. Aki ma repülőre ül, jobb, ha felkészül: lehet, hogy a legnagyobb veszélyt nem a turbulencia, hanem a mellette ülő utas jelenti.

További tartalmakért kattintson IDE és IDE.