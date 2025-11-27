Karikó Katalinék technológiája újabb csodát tehet: jön a rák elleni vakcina?

A legújabb kutatások bebizonyították, hogy az orvostudomány jó úton jár, amikor világszerte kutatják a rák ellenszerét, és a megoldás kulcsa végig a magyar innovációban rejlett. Kevesen tudják, de az mRNS-vakcina technológiája eredetileg éppen a daganatellenes védőoltások kifejlesztésének reményében indult el, és most visszatalált a gyökereihez.

mRNS-vakcina, Magyar siker a rákkutatásban

Az Országos Onkológiai Intézet szakemberei által is elemzett eredmények szerint az immunterápia mellé adott oltás drámaian növelheti a túlélési esélyeket. A mechanizmus lényege az egyéni szervezet immunrendszerének az aktivációja, ami a "mellékhatásként" jelentkező immunválasz révén pusztítja a daganatot. Karikó Katalin Nobel-díjas felfedezése tehát nem csupán egy járványt fékezett meg, hanem kaput nyitott egy olyan jövőre, ahol 5-10 éven belül a tüdő- vagy vastagbélrák is megelőzhetővé válhat. Ez nem sci-fi, hanem a magyar szürkeállomány diadala a halálos kór felett.

