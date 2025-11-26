Adás
Belföld
Gazdaság
Külföld
Kék hírek
Színes
Kiemelt videók
2 perc
2 perc
Börtönsorozat - A szegedi Csillag
1 perc
1 perc
A Tisza Párt gazdasági megszorító csomagja a családi kedvezmények megvágását is jelentené
2 perc
2 perc
EU-Afrika csúcs: Magyarország a szülőföldön való boldogulást támogatja + videó
2 perc
2 perc
Az ukrán ellenzéki lapok szerint Timur Mindics csak végrehajtó volt, nem ő vezette a háborús maffiát + videó
2 perc
2 perc
Matteo Salvini: Nem szeretném, ha olasz pénzből az ukrán korrupciót táplálnánk + videó
HírTv
Belföld
Bóka János: Továbbra is a legfőbb cél Magyarország békéjének és biztonságának a megőrzése + videó
A témáról az európai uniós ügyekért felelős miniszter fejtette ki álláspontját.
Tegnap, 6:56
Megosztom
Vágólapra másolva!
Továbbiak a témában
2 perc
Riasztás
Börtönsorozat - A szegedi Csillag
Orbán Viktor elárulta, hogy mi volt a kormányülésen
A Tisza egy brutális megszorítócsomagot készített elő + videó