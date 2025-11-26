Orbán Viktor a Nemzeti Konzultáció lejártának közelgő határidejére hívta fel a figyelmet

A cikk az Origo honlapján érhető el.

A miniszterelnök közösségi oldalán hívta fel ismét a figyelmet a konzultáció jelentőségére. Orbán Viktor szerint a kormány akkor tud erős felhatalmazással tárgyalni Brüsszelben és védeni a magyar érdekeket, ha a döntéseket széles társadalmi támogatás kíséri. A konzultáció online felületének elindításával a kitöltés most még egyszerűbbé vált.

A kitöltéshez mindössze néhány adat megadása szükséges: a rendszer egy e-mailben küldött link segítségével indítja el a kérdőívet. A kormány célja, hogy minél több állampolgár mondja el a véleményét, hiszen a konzultáció évek óta a közvetlen párbeszéd egyik legfontosabb eszköze. A digitális felület lehetővé teszi, hogy a magyarok bárhonnan, néhány perc alatt csatlakozzanak. A konzultációt itt tudja kitölteni!

Fotó: Facebook