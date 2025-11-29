Orbán Viktor Nyíregyházán: diplomáciai bravúr Washingtonban és Moszkvában

A nyíregyházi DPK gyűlésén Orbán Viktor bebizonyította, hogy nemcsak hazai pályán, hanem a nemzetközi térben is otthonosan mozog, hiszen azt a diplomáciai bravurt, amit végrehajtott, kevesen tudnák utána csinálni. A kormányfő elmondta: Washingtonban Donald Trump elnökkel egyeztetve a szankciomentességet harcolta ki, majd Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalva gondoskodott az olcso és biztonságos energiárol, így garantálva, hogy lesz gáz és lesz olaj a magyar családoknak.