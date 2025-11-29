Radics Gigi a DPK színpadán: A szabadság vándorai szólt Nyíregyházán

A politikai beszédek után a zene vette át a főszerepet, amikor Radics Gigi a színpadra lépett. A művésznő nem véletlenül választotta Demjén Ferenc ikonikus dalát: "A szabadság vándorai" tökéletesen rímelt a DPK rendezvényének üzenetére, egységbe kovácsolva a hallgatóságot.
A nyíregyházi esemény érzelmi csúcspontjaként Radics Gigi lépett színpadra a DPK rendezvényén, ahol a legendás Demjén Ferenc örökzöldjét, az A szabadság vándorai címűt adta elő, és ahogy a művésznő A szabadság vándorai dalt énekli a tömeg előtt Nyíregyházán, az mindenkinek erőt adott a folytatáshoz.