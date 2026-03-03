Merénylet Magyarország ellen a kőolajvezeték blokkolása

A miniszterelnök hétfőn délelőtt tette elérhetővé azokat a bizonyítékokat, amelyek alátámasztják, hogy a Barátság-kőolajvezeték működőképes. A MOL elnök-vezérigazgatója pedig az ATV-ben úgy fogalmazott, nyugodt lelkiismerettel leszögezhetjük, hogy önmagában a Barátság kőolajvezetékben károsodás nem történt.

Hernádi Zsolt az ukrán kollégáira hivatkozva aláhúzta azt is, hogy az olajszállítás technikai akadályáról nem tájékoztatták.

Amikor egy olajválság fenyeget a közel-keleti háború miatt, akkor Magyarországgal szembeni ukrán olajblokád az kétszeres bűn

- jelentette ki a miniszterelnök a HírTV-nek adott interjújában. Orbán Viktor azt is mondta: amennyiben az ukránok nem hajlandóak együttműködni, akkor a magyar kormány további ellenlépéseket tesz majd.

Hazánk mellett Szlovákia irányában is szünetel az energiahordozók szállítása a Barátság vezetéken. A szlovák miniszterelnök is kijelentette, hogy a több száz millió eurós tranzitdíjak miatt az olajblokád rendkívül káros a két ország számára.