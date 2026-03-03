Brüsszelben vallott színt a Tisza Párt az olcsó orosz olaj kérdésében

"A Tisza politikusai nemcsak beszélnek az orosz energiáról való leválásról, hanem meg is szavazzák” – hívta fel rá a figyelmet a Fidesz európai parlamenti képviselője. Dömötör Csaba rámutatott: ez már nemcsak a földgázra, hanem az olajra és a nukleáris fűtőelemekre is vonatkozna. A témában kapcsoltuk Németh Andreát, a HírTV tudósítóját.
A döntés nemcsak a földgázt, hanem a kőolajat és a nukleáris fűtőelemeket is érinti, ami szakértők szerint jelentős drágulást hozhat a magyar családok számára. Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője hangsúlyozta, hogy a párt immár tettekkel is támogatja a rezsiköltségek növekedését eredményező politikát. A tudósítás szerint a Tisza Párt korábban titkolni próbálta álláspontját a Barátság kőolajvezeték körüli feszültségek kapcsán is.