Szánthó Miklós Nyíregyházán: a béke az egyetlen út – DPK

A nyíregyházi eseményen Szánthó Miklős rávilágított, hogy a béke szükségességéről nem lehet eleget beszélni, ezért a Digitális Polgári Körök rendezvénye sorsdöntő jelentőséggel bír. A háborúellenes gyűlés keretében a DPK országjárásának a mostani állomásán összegyűltek a hazájukért tenni akaró polgárokat, hogy meghallgassák Orbán Viktor üzenetét, miszerint aki a háború ellen van, az velünk van, és ez a közösség a garancia a biztonságra.