Szánthó Miklós Nyíregyházán: a béke az egyetlen út – DPK

Nyíregyházán folytatódik a patrióta mozgósítás, ahol Szánthó Miklős világossá tette: a háborús pszichózis közepette a magyaroknak egyetlen céljuk lehet, a béke megőrzése. A DPK rendezvényén Orbán Viktorral közösen üzentek a világnak.
A nyíregyházi eseményen Szánthó Miklős rávilágított, hogy a béke szükségességéről nem lehet eleget beszélni, ezért a Digitális Polgári Körök rendezvénye sorsdöntő jelentőséggel bír. A háborúellenes gyűlés keretében a DPK országjárásának a mostani állomásán összegyűltek a hazájukért tenni akaró polgárokat, hogy meghallgassák Orbán Viktor üzenetét, miszerint aki a háború ellen van, az velünk van, és ez a közösség a garancia a biztonságra.