A következő 10 évben több mint 700 milliárdos fejlesztést terveznek Győr és térségében

Lehetőség nyílik, hogy a válasz adok kifejezzék, mely területeken látják szükségesnek a további fejlődést, valamint hogy a már tervezett győri fejlesztések között fontossági sorrendet javasoljanak. A témáról Fekete Dávid. Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos beszélt a Napindítóban.
Magyarország kormánya a következő tíz éves beruházási listáján több mint 700 milliárd forintnyi tervezett forrás szerepel a győri térség fejlesztésére. Emellett a héten több mint 12 milliárd forint értékben érkeztek meg támogatói okiratok Győr különböző fejlesztéseit illetően.