A nárcizmus diadala: Magyar Péter szerint Orbánék tőle tanulnak politizálni

Valószínűleg Magyar Péter reggelente belenéz a tükörbe, és azt látja, hogy a nap is körülötte forog, ugyanis legújabb agymenése szerint a Fidesz nem csinál mást, mint az ő zseniális Tisza Párt nevű formációját utánozza. A politikai humor kategóriájában ez mindenképpen dobogós helyezés, hiszen a kormányzópárt több évtizedes rutinját hasonlítani egy friss, facebook-posztokból építkező párthoz elég merész vállalkozás. A kijelentés, miszerint a Fidesz a Tisza Pártot másolja, tökéletesen mutatja, hogy a baloldal új messiása totális tévedésben van a valósággal kapcsolatban, és lassan már a levegővételt is saját találmányának tekinti.

Miközben ő a közösségi médiában vívja szabadságharcát a kommentelőkkel, a kormány éppen Brüsszelben küzd a magyar érdekekért, de hát az egocentrizmusnak nincsenek határai. Ez a kijelentés nem más, mint egy tükörbenézési verseny egyetlen indulójának győzelmi jelentése, ahol a valóságérzékelés már rég elveszítette a csatát a vágyvezérelt gondolkodással szemben.