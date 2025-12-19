Gyógyító mesék Pécsett: orvosok és ápolók teszik varázslatossá az ünnepet a klinikán

Szívmelengető összefogás helyszíne a Pécs szívében működő gyermekklinika, ahol a meseolvasás varázsával teszik könnyebbé a karácsony várását, miközben az orvosok és szakdolgozók maguk is adventi mesemondókká válnak. A kezdeményezés azoknak a gyerekeknek szól, akik az év legmeghittebb időszakát kénytelenek a kórtermekben tölteni, a cél pedig az, hogy a történetekkel lelkileg is segítenek a gyógyulás rögös útján. A háttérben a lelkes karácsonyi manók csapata szervezi a felvételeket, amelyet Dr. Nagy Noémi gyermekgyógyász álmodott meg még évekkel ezelőtt a kollégáival közösen. A videóra rögzített meséknek köszönhetően bármikor meghallgathatók a kedvenc történetek, így a kis betegek egy pillanatra elfelejthetik a kezeléseket és a fájdalmat. Prof. Dr. Decsi Tamás klinikaigazgató szerint bár törekednek arra, hogy szentestére a lehető legtöbb gyermeket hazaengedjék, a bent maradó húsz-harminc apróságnak is jár az ünnepi hangulat. A videóból kiderül, hogyan varázsol mosolyt az arcokra ez az országosan is egyedülálló, szeretettel teli gesztus.

