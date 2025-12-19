Magyar Péter és a valóság: így csapta be a gazdákat a Tisza Párt elnöke

Miközben Magyar Péter szerint csak riogatás a támogatások elvétele, Brüsszelben lángoló barikádok és dühös gazdák bizonyítják az ellenkezőjét. A Tisza Párt vezére védte a mundért, de a valóság – és 8000 traktor – gyorsan utolérte. A videóból kiderül, hogyan lepleződött le a brüsszeli "cimborák" mosdatása.
Ismét bebizonyosodott, hogy Magyar Péter köszönőviszonyban sincs a valósággal, amikor korábban ordas hazugságnak nevezte a forrásmegvonásról szóló híreket. A Tisza Párt elnöke magabiztosan állította, hogy senki nem akarja elvenni a pénzeket, miközben Brüsszel központjában gazdák ezrei tüntetnek éppen az agrártámogatások megvágásáról szóló uniós tervek ellen. A politikus hevesen védte brüsszeli barátait. Azt hangoztatta, hogy ha ilyen terv lenne, a nyugati termelők felgyújtanák a parlamentet. Nos, a sors furcsa fintora, hogy csütörtökön pontosan ez történt. 8000 traktor bénította meg az uniós fővárost a Mercosur-paktum és a tervezett elvonások miatt. Ez elég csattanós válasz a Tisza-vezér „szakértésére”.