A nép haragja utolérte a kancellárjelöltet: kifütyülték Friedrich Merzet Magdeburgban

Hétfőn a Paláver stúdiójában ismét a kemény igazságoké a főszerep, hiszen miközben itthon a stabilitás a jellemző, addig Németország egyre mélyebb politikai válságba süllyed, amit mi sem bizonyít jobban, mint a legfrissebb botrány. A műsorban elemezzük a döbbenetes képsorokat, ugyanis a német választók nem rejtették véka alá a véleményüket: kifütyülték Friedrich Merzet Magdeburgban, a CDU kancellárjelöltjét. A kontraszt nem is lehetne élesebb az európai politika színpadán. Amíg a németeknél a düh és a káosz uralkodik, addig nálunk a kormány a fejlesztésekre koncentrál, a napokban például Orbán Viktor átadta az M4-es legújabb szakaszát, ami a vidéki infrastruktúra újabb mérföldköve. A magyar választók láthatóan értékelik a békét és a kiszámíthatóságot, a legfrissebb felmérések szerint ugyanis növelte az előnyét a Fidesz a baloldallal szemben. Bayer Zsolt várja a hívásokat, hiszen van miről beszélni: a nyugati elit összeomlása és a magyar modell sikere ma is terítéken lesz.