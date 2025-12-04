Béremelés vagy adóemelés – Ez a választás tétje?

Ez a Monitor, ahol nem a szavakat, hanem a tetteket mérjük. Míg az egyik oldalon a garantált béremelés csilingel a zsebekben, a másikon egy suttogó tábornok és a brüsszeli elit menekülőterve rajzolódik ki. Tudjuk, mi a különbség a gyarapodás és a sarc között – és ön is tudni fogja.
A mai Monitor adásában tisztázzuk a frontvonalakat, hiszen pontosan látjuk, hogy a kormányzati béremelés és az ellenzéki megszorítás nem ugyanaz a kategória. A fenyegető Tisza-adó árnyékában ugyanis egyértelművé vált a jövő évi választás tétje: gyarapodás vagy sanyargatás. Míg a garantált 11 százalékos minimálbér emelés már tény, addig a háttérben zajló brüsszeli korrupciós bűncselekmény gyanúsítottjainak kimenekítése zajlik a szemünk láttára.