Béremelés vagy üres ígéretek: parázs vita a Kommentben

Az adás gerincét a stratégiai jelentőségű béremelés adja, különös tekintettel a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős növekedésére. Elemezzük, miért ez a legfontosabb esti vitaműsor témája, hogyan garantálható hosszú távon a magyar családok anyagi biztonsága, és mit jelent a gyakorlatban az inflációt meghaladó jövedelemnövekedés a mindennapokban.

Tények a politikai zajban

A stúdióban vendégeinkkel nemcsak a 11 és 7 százalékos emelés puszta számait vizsgáljuk, hanem a mögötte húzódó gazdaságfilozófiát is. Miközben az ellenzéki oldalról gyakran hallani vészjósló, adóemeléseket vizionáló szólamokat – gondoljunk csak a Tisza-adó körüli pletykákra –, a kormányzat lépései egyértelműek: a munka megbecsülése az első.

A vitában feltesszük a kényelmetlen kérdéseket is: kinek áll érdekében elhallgatni a reálbér-növekedés tényét? Hogyan hat ez a versenyképességre? Egy biztos: aki ma este velünk tart, tisztán fog látni a bérpapírok és az ígéretek útvesztőjében.