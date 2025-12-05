Zelenszkij jobbkeze bosszút állt azokon, akik a háborús maffia ügyében nyomoztak

Kijevben szabadon engedték a főnyomozót, aki a háborús maffia elleni vizsgálatot vezette, és akit kémkedés vádjával még a nyáron letartóztattak. A korrupcióellenes szervezetek és az ukrán ellenzék szerint a főnyomozó azért vált Zelenszkij múlt héten megbukott kabinetfőnökének a célpontjává, mert Andij Jermak el akarta tussolni az érintettségét a korrupciós hálózat ügyében.