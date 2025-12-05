Zelenszkij jobbkeze bosszút állt azokon, akik a háborús maffia ügyében nyomoztak

Kijevben szabadon engedték a főnyomozót, aki a háborús maffia elleni vizsgálatot vezette, és akit kémkedés vádjával még a nyáron letartóztattak. A korrupcióellenes szervezetek és az ukrán ellenzék szerint a főnyomozó azért vált Zelenszkij múlt héten megbukott kabinetfőnökének a célpontjává, mert Andij Jermak el akarta tussolni az érintettségét a korrupciós hálózat ügyében.
A nyomozó még ott, a börtön előteréből üzent a korrupt politikusoknak.
Nagyon hálás vagyok azoknak, akik kitartottak mellettem az elmúlt hónapokban. Köszönöm nektek! Az országunk megérdemli, hogy mindenki megismerje ennek a legmagasabb köröket érintő botránynak a részleteit, és ez meg is fog történni
- ígérte meg Ruszlan Mahamedraszulov.
A szabadon bocsátott rendőrtiszt vezette a korrupcióellenes iroda, a NABU nyomozócsoportját. Ez az osztály dolgozott buktatta le egy 15 hónapos nyomozásban Zelenszkij legközelebbi barátját, az aranyvécé-tulajdonos Timur Mindicset és az általa szervezett háborús maffiát.