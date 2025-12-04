A Barátság vezeték célkeresztben: Kijev ötödször is próbálkozott

A geopolitikai játszmák kereszttüzében ismét célponttá vált a Barátság vezeték, amire reagálva Szijjártó Péter egyértelművé tette: hazánk számára az energiabiztonság vörös vonal. A kormány legfőbb prioritása a magyarországi kőolajellátás zavartalansága, amit nem veszélyeztethetnek a folyamatos orosz olajhálózat elleni támadások sem. Ez a határozott kiállás volt a brüsszeli NATO-csúcs üzenete is a magyar delegáció részéről, amellyel megvédték az ország érdekeit.

A Barátság vezeték védelme

Már ötödik alkalommal próbálták elvágni ezt a létfontosságú köldökzsinórt, ezúttal a Tambov régióban, távirányítással. A szándék világos, a kivitelezés azonban szerencsére hatástalan maradt. Orbán Viktor azonnal egyeztetett a Mol vezetésével: a csapok nyitva vannak, az ellátás folyamatos.

Szijjártó Péter szavai azonban nem hagynak kétséget: Kijev a civil célpontokat és a tankerhajókat sem kíméli, mintha bosszút állnának. Miközben az Unió némán figyeli a partnerek energiabiztonságának veszélyeztetését, a magyar diplomácia világossá tette: a fűtés és az üzemanyag nem politikai játék, hanem a túlélés záloga.