Abszurditás a köbön: Menczer Tamás helyre tette az újságírót

A kecskeméti események egyik legemlékezetesebb, már-már komikus pillanatát osztotta meg a közösségi oldalán Menczer Tamás, aki egy egészen szürreális szituációba keveredett a Népszava kiküldött munkatársával. A Háborúellenes gyűlés apropóján készült felvételen másodpercek alatt tetten érhető az újságírói objektivitás hiánya, hiszen a feltett kérdések és a stílus köszönőviszonyban sem voltak a szakmai sztenderdekkel. Ez a rögzített abszurd párbeszéd nem csupán egy kínos interjú, hanem tökéletes látlelet a baloldali média működése mögött húzódó elfogultságról, amit a Fidesz kommunikációs igazgatója a tőle megszokott lélekjelenléttel kezelt.