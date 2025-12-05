Új energiakereskedelmi központ született: elindult az MVM ONEnergy

Az összeolvadás lehetőséget nyit arra, hogy az energiapiac egyre összetettebb kihívásaira válaszul egy olyan, nemzetközi szinten is versenyképes szervezet jöjjön létre, amely hatékonyabban képes reagálni a piaci változásokra, illetve jobban ki tudja aknázni az új üzleti lehetőségeket. Az új szervezet lehetővé teszi a villamosenergia- és földgázpiaci nagykereskedelmi és trading szinergiák kiaknázását, lehetőséget biztosítva a piaci korrelációk kihasználására, jobb portfoliómanagementre, valamint komplex termékek kiajánlására a nyugat-európai energiakereskedelmi vállalatok jó gyakorlataihoz hasonlóan.

A verseny gyorsabb, intenzívebb és technológiailag is erőteljesebb követelményeket támaszt minden résztvevő elé. Az MVM ONEnergy-ben az üzleti stratégiai döntések, a meglévő üzletágak fejlesztése és újak kialakítása egységes technológiai és informatikai, kockázatkezelési, valamint adatelemzési fejlesztésekkel járnak együtt. Az összeolvadás pedig egy proaktívabb és reaktívabb, megbízhatóbb, kompetitívebb működést tesz lehetővé az MVM Csoport nagykereskedelmi és trading tevékenységeiben.

Az integrációval a csoport célja egy olyan modern nagykereskedelmi szervezet létrehozása volt, amely a nyugat-európai mintákhoz hasonlóan képes egy központból irányítani a két kereskedelmi tevékenységet. Nyugat-európai példák szerint az egy cégben lévő, közös áram- és gáz trading floor sokkal hatékonyabb működést szavatol. A vállalat mögött álló kereskedési volument jól érzékelteti, hogy a földgáz területén 2024-ben 153 TWh, a villamosenergia-kereskedelemben pedig 244 TWh mennyiség haladt át a két portfólión, ami európai léptékben is jelentősnek számít.





A földgázportfóliónál a vállalat alapvető kereskedelmi stratégiája szerint is cél a diverzifikálás, ami a magyar és régiós ellátásbiztonság fejlesztése szempontjából is fontos. A hosszú távú beszerzés mellett megjelentek az új LNG-források, köztük a Krk-szigeti terminálból érkező mennyiségek, amelyek a földrajzi közelség miatt a jövőben is kiemelt szerepet játszhatnak ebben a folyamatban. Az MVM ONEnergy emellett aktívan épít a keleti forrásokra, és jó kapcsolatot ápol olyan régiós szereplőkkel, mint az azeri SOCAR vagy a török BOTAS.