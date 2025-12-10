NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Az Európát érintő főkérdésekről beszélgettek

Ezúttal a főváros hatodik kerületébe látogatott a HírTV egyik műsorvezetője négy vendégével. A pódiumbeszélgetésen az Európát érintő háborús és migrációs veszély is szóba került.

A Pesti Srácok újságírója, Stefka István visszaemlékezett arra, hogy első személyes emléke az 1956-os forradalom és szabadságharc, ami számára megrendítő volt.  Szabó László, kommunikációs szakember pedig az Ukrajnát is átszövő súlyos korrupciós botrányokat hozta szóba. A Fidesz angyalföldi és terézvárosi választókerületi elnöke egy uniós felmérésre hivatkozva azt mondta, az európaiak többsége elutasítja a háborút. 

 

 

