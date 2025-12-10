NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvSzínes
Amerikai tudósok szerint vannak olyan búzafajták amelyek a talajt töltik fel nitrogénnel

Amerikai tudósok szerint vannak olyan búzafajták amelyek a talajt töltik fel nitrogénnel

A Napindító vendége Bidló Gábor ... volt, aki a témáról bővebben nyilatkozott.

Vágólapra másolva!

Videó:

 

 

Továbbiak a témában