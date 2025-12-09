A liberális elit rémálma: Trump átalakítja a rendszert

A világpolitika színpadán a főszereplő ismét Trump, aki határozott kézzel rajzolja át Amerika térképét. A sorsdöntő elnökválasztás után a Fehér Ház már nem a régi bürokraták kényelmes otthona, hanem a cselekvés központja, ahol a mélyállam lebontása zajlik. A cél egyértelműen az új világrend kialakítása, amely magával hozza a liberális elit bukása melletti elköteleződést és az amerikai gazdaság megerősítése érdekében tett lépéseket.

Fotó: PATRICK SMITH / AFP