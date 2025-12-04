Szijjártó Péter: A háború-, migráció- és genderpárti politika elszigetelte Európát

Brüsszel betiltja az orosz gáz vásárlását: az Európai Parlament és a tagállamokat tömörítő Tanács megállapodott abban, hogy 2026 végéig megszűnik az orosz LNG-import, 2027 őszéig pedig a vezetékes földgáz-szállítások is leállnak. A lépést jogilag úgy dolgozták ki, hogy azt egyetlen tagország, így pl.a magyar kormány nem vétózhatja meg. A megállapodás szerint minden új orosz gázvásárlási szerződés megkötése tilos lesz 2026 elejétől, a már futó szerződésekre pedig átmeneti korlátozások lépnek életbe.

