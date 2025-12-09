A brüsszeli bürokrácia ismét bizonyította, hogy a béke helyett a konfliktus elmélyítésében érdekelt, amire Tuzson Bence igazságügyi miniszter világított rá, kijelentve, hogy az Európai Unió szándékosan el-lehetetleníti az orosz-ukrán háború lezárását. A terv egy olyan egyoldalú bíróság felállítása, amely kizárólag az egyik féllel foglalkozna, ezzel jogi kényszerzubbonyba zárva a tagállamokat és aláásva Donald Trump béketörekvéseit, miközben Magyarország érdeke továbbra is az azonnali tűzszünet és a biztonság megteremtése.