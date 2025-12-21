Ezért akarják eltakarítani az európai gazdákat – fajsúlyos téma került terítékre a Sajtóklubban

Huth Gergely szerint az Európai Uniónak elemi érdeke és nemzetbiztonsági létkérdése lenne, hogy a saját élelmiszerét maga termelje meg ebben az „összezavarodott világban”.

Gajdics Ottó úgy látja, a mezőgazdaság tudatos tönkretétele mögött az áll, hogy a gazdatársadalom az a réteg, amely még önálló tulajdonnal rendelkezik, és a természet törvényei szerint él, így nem lehet őket „társadalom mérnökösködéssel” befolyásolni.

Ezt a réteget azért akarják eltolni az útból, hogy felszámolhassák a nemzetállamokat és létrehozzák az Európai Egyesült Államokat.

Néző László felveti a kérdést, miért a brazil, uruguayi vagy argentin gazdák érdekeit védi az Unió a sajátjaiéval szemben.