Újabb csempészeket tartóztattak le Spanyolországban

Százával juttatta be a bevándorlókat Spanyolországba az a bűnbanda, aminek a 11 tagját tegnap tartóztatták le a hatóságok Kasztília-La Mancha régióban. Több mint 300 embert hoztak be, többségük Nepálból jött és illegálisan volt itt. Mindegyiküknek azt ígérték, hogy ha vállalják az utazást, amiért irreálisan magas összegeket kértek el tőlük, akkor majd itt munkát adnak nekik, ami tényleg meg is történt, csak nem olyan feltételek mellett, ahogy azt megígérték. Mezőgazdasági ültetvényeken dolgoztatták őket, majd munka után összeszúfolva, tömegszállásokon adtak nekik ágyat, embertelen körülmények között. Fizetést pedig gyakorlatilag nem is láttak, mert elvették tőlük a szállásra és az alapvető ellátásra hivatkozva.