Rétvári Bence: a Tisza Párt nem tudta megőrizni a rá bízott adatokat

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint ez is azt bizonyítja, hogy a Tisza párt elnöke semmiért nem vállalja a felelősséget. Mint emlékezetes a párt által fejlesztett applikációból csaknem 200 ezer ember személyes érzékeny adata szivárgott ki.

A Tisza Párt applikációjának ügyében már vizsgálatot indított a Kiberbiztonsági Intézet, illetve a Nemzeti Nyomozó Iroda is ismeretlen tettes ellen, információs rendszer vagy adat megsértésének gyanúja miatt.