HírTvBelföld

Rétvári Bence: a Tisza Párt nem tudta megőrizni a rá bízott adatokat

Miután az Információs és Adatvédelmi Hatóság vizsgálatot tartott a Tisza pártnál, Magyar Péter közösségi oldalán kezdett vádaskodni.

  • Hírek
  • 49 perce
  • Forrás: HírTV
A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint ez is azt bizonyítja, hogy a Tisza párt elnöke semmiért nem vállalja a felelősséget. Mint emlékezetes a párt által fejlesztett applikációból csaknem 200 ezer ember személyes érzékeny adata szivárgott ki.

A Tisza Párt applikációjának ügyében már vizsgálatot indított a Kiberbiztonsági Intézet, illetve a Nemzeti Nyomozó Iroda is ismeretlen tettes ellen, információs rendszer vagy adat megsértésének gyanúja miatt.

 

