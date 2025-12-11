Hidvéghi Balázs: Magyar Péter egy fogott ember, aki végrehajtaná a brüsszeli terveket és elvenné a nyugdíjasoktól a pluszjuttatásokat

Hidvéghi Balázs szerint Brüsszel folyamatosan azért dolgozik, hogy pénzt szerezzenek, ahelyett, hogy bevallanák, hogy egy kudarc volt az elmúlt néhány év háborús politikájuk. Az Országgyűlés csütörtökön egyhangúlag elfogadta a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt. A plusz juttatást a nyugdíjasok 2026 februárjában kapják meg az idősek. A 14. havi nyugdíj első heti részlete átlagosan 65 ezer forint plusz juttatást jelent az időseknek.

