Hidvéghi Balázs: Magyar Péter egy fogott ember, aki végrehajtaná a brüsszeli terveket és elvenné a nyugdíjasoktól a pluszjuttatásokat

A miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára az Igazság Órájában mondta el véleményét a Tisza Párt elnökéről.
Hidvéghi Balázs szerint Brüsszel folyamatosan azért dolgozik, hogy pénzt szerezzenek, ahelyett, hogy bevallanák, hogy egy kudarc volt az elmúlt néhány év háborús politikájuk. Az Országgyűlés csütörtökön egyhangúlag elfogadta a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt. A plusz juttatást a nyugdíjasok 2026 februárjában kapják meg az idősek. A 14. havi nyugdíj első heti részlete átlagosan 65 ezer forint plusz juttatást jelent az időseknek.