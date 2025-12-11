Az ellenzék a Szőlő utcai intézet ügyében csak politikai lehetőséget lát a hergelésre

Hidvéghi Balázs kifejtette: eleinte gyermekotthonként igyekeztek beállítani, de itt olyan fiatalok vannak, akik rablás, emberölés, lopás, kerítés és hasonló bűncselekmények miatt kerültek be. Az államtitkár ugyanakkor kiemelte: elfogadhatatlan, hogy törvénytelenül bánjanak az érintettekkel, ezért mindenre kiterjedő nyomozás folyik, és jelenleg a rendőrség felügyeli a hazai javítóintézeteket.