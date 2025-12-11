Több mint négy éve, hogy a tálibok visszaszerezték a hatalmat Afganisztánban

Mi a helyzet Afganisztánban a tálibok hatalomra való visszatérése után? Ez a régió stratégiai jelentőségű, mind a bevándorlás ellenőrzése, a terrorizmus elleni küzdelem, mind pedig az új kereskedelmi útvonalak fejlesztése szempontjából.
Üzemanyagválság alakulhat ki déli szomszédunknál. Szerbia egyetlen olajfinomítójának, a pancsevói NIS-nek a működése került veszélybe az Egyesült Államok szankciói miatt. A finomító többségi tulajdonosa az orosz Gazprom. Mivel a külföldi bankok nem engedélyezik a pénzmozgást, így az olajellátásban komoly problémák merültek fel.
A Török Áramlat földgázvezetéket üzemeltető vállalat Hollandiából Magyarországra költözik, biztosítva ezzel a vezeték folyamatos működését a jogi és pénzügyi támadások ellenére – jelentette be kedden Moszkvában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette: Oroszország továbbra is lehetővé teszi a gázszámlák olyan módon történő kifizetését, amelyet nem érintenek a nemzetközi szankciók, így Magyarország energiaellátása zavartalan marad. A tárcavezető arról is beszámolt, hogy megkezdődött a magyar–orosz gazdasági vegyesbizottság ülése. Szijjártó Péter szerint „amint a háború véget ér, a világgazdaság visszatérhet a normális kerékvágásba, és új, hatalmas lehetőségek nyílnak ki a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban”. Mivel a szankciók nem lesznek mindig velünk, így „készen kell állnunk, hogy jó startpozíciót fogjunk az új időszakban”