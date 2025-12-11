A korrupcióellenes hatóságok újabb nyomozója hagyhatta el a börtönt Kijevben.

A főnyomozó mellett a nyáron letartóztatták Viktor Guszalovot is. Mindkettejük ellen hazaárulás volt a vád. Guszalovot tegnap helyezték házi őrizetbe. A korrupcióellenes hatóságok vezetői szerint a két nyomozónak az volt a bűne, hogy feltárták Zelenszkij belső köreinek korrupcióját.

A nyomozás igazolta, hogy Zelenszkij közeli emberei érintettek voltak a 100 millió dolláros sikkasztásban. A legnagyobb hatalmú politikusnak, az időközben megbukott Andrij Jermaknak Ali baba volt a fedőneve a maffiában. Az érintettségét egyelőre csak feltételezik, de azt már igazolták a lehallgatott beszélgetések, hogy Zelenszkij kabinetfőnöke a rendőrséget használta fel a korrupcióellenes szervezetek emberei ellen.

