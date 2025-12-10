Világraszóló pillanat: Krasznahorkai László átvette a Nobel-díjat

A nemzeti büszkeség hullámai ismét magasra csapnak, hiszen Krasznahorkai László néhány perccel ezelőtt, a világ szeme láttára vette át az irodalmi Nobel-díj elismerését Stockholm szívében, beírva ezzel magát a halhatatlanok közé. A ceremónia fénypontját megelőzően a szerző a hagyományokhoz híven már hétfőn, a Svéd Királyi Akadémia ünnepi ülésén elmondta fajsúlyos köszönőbeszédét, de a mai este koronázta meg az eseménysorozatot. A helyszíni hangulatról és a történelmi pillanatokról tudósítónk, Bugnyár Zoltán számolt be közvetlenül az átadó után, megerősítve, hogy a svéd főváros ma este egy kicsit magyarul is ünnepel.