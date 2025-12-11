Orbán Viktor helyretette a baloldalt: a pénz nem a fán terem, hanem a munkából

Remek hírünk van azoknak, akik imádják, ha a politikusok költik el helyettük a nehezen megkeresett pénzüket: a baloldal továbbra is tartja magát a jól bevált recepthez. Orbán Viktor a Magyar Vállalkozók Napján tartott beszédében – melyet videóban is megosztott – rávilágított egy fájdalmas igazságra: ha a vállalkozások balra fordulnak, arra mindig ráfizetnek. A miniszterelnök emlékeztetett a baloldali "zsenik" gazdaságpolitikájának lényegére: ők valamiért mindig azt hiszik, jobban tudják, hol van a pénz legjobb helye, mint azok, akik megdolgoztak érte. A módszerük pofonegyszerű: amennyit csak tudnak, elvesznek azoktól, akiknek van. Ezt a pénzszivattyút nevezik ők igazságos elosztásnak. Valószínűleg a "munka" és "teljesítmény" szavak hiányoznak az őszödi szótárból.