Magyar Péter zsebre vágná a nyugdíjat, rendőrök meg a javítóban

Ma este ismét kíméletlenül őszinte lesz a Monitor. A legfrissebb hírek ugyanis hajmeresztőek. A Tisza Párt láthatóan nem a kisemberek pártján áll. Magyar Péterék célkeresztjébe most az idősek kerültek. A tizenharmadik havi nyugdíj elvétele szerepel a hagymázas terveik között. Ez lenne a nagy gondoskodás. Árad a Tisza, és viszi a pénzt is. Az egészségügy finanszírozási terve sem ígér sok jót a betegeknek. Fizessenek a gazdagok, vagy haljanak meg a szegények? Brüsszel közben nem nyugszik. A migránsok betelepítése még mindig napirenden van náluk. A magyar kormány válasza azonban most is egyértelmű. Ide nem jön be senki. A Szőlő utcában is vége a babusgatásnak. A javítóintézetben nevelt fiatalokra ezentúl nem a pedagógusok mosolyognak. A rendőrök veszik át az irányítást. Vége a gyereknapnak a rácsok mögött. A kemény kéz politikája érvényesül.