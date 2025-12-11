Bemutatták Áder János volt köztársasági elnök legújabb könyvét

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója beszélgetett a volt köztársasági elnökkel, aki arról is beszélt, hogy államfői tisztsége alatt 45 alkalommal élt az elnöki kifogás lehetőségével. A könyvben érintett témák közül kitértek a környezetvédelemre is, valamint arra, hogy jövő hétvégén ő is fel fog szólani Szegeden a Háborúellenes gyűlésen.