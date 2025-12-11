NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Orbán Viktor a magyarok nemzeti érdekeit képviseli az olasz jobboldal szerint

Orbán Viktor a magyarok nemzeti érdekeit szolgálja azzal, hogy nem mond le az orosz gázról - ezt mondta a legnagyobb olasz kormánypárt képviselője a Hír TV-nek.

  1 órája
  Forrás: HírTV
A baloldali Öt Csillag Mozgalom szerint is Európának nem kellene a háború folytatására buzdítania Volodimir Zelenszkijt, hanem mielőbb le kellene zárni a konfliktust.

Egy olasz közgazdász arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Uniónak továbbra is komoly mennyiségű oroszra gázra van szüksége, szerinte bölcsen cselekednek azok az országok, amelyek a nemzeti érdekeiket szem előtt tartva továbbra is használják az orosz energiahordozót.

A baloldali Öt Csillag Mozgalom képviselője szerint az olasz kormány nem teszi jól, hogy lemond az orosz gázról, amely helyett négyszeres áron vásárol amerikai energiahordozót. 
 

 

