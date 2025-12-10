Hameed, a lövöldöző embercsempész exkluzív vallomása

Hameed nem aprózta el a dolgokat, amikor fegyvert fogott. A fiatal bűnöző 2022-ben akciófilmbe illő jelenetet rendezett az autópályán. A Riasztás stábja most exkluzív interjút készített vele a rácsok mögött. Az embercsempész akkor még csak 21 éves volt, és láthatóan túl sokat képzelt magáról. Azt hitte, ő a helyi kiskirály, akinek mindent szabad. A magyar rendőrök azonban nem hagyták magukat megfélemlíteni a lövésektől sem. Ez a rendőrökre tüzet nyitó figura most már kevésbé bátor a kamerák kereszttüzében. Jogosan vár rá a több tíz éves börtönbüntetés, amibe beleőszülhet. Megérdemli a sorsát.