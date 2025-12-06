Hidvéghi Balázs: Nagyobb szükség van a véleménynyilvánításra, mint valaha

Hidvéghi Balázs: "Azt mondhatom, hogy a Fidesz-KDNP nemzeti kormány számára a magyar érdek lesz az első. Minden olyan brüsszeli törekvést elutasítunk, amely veszélyes a magyarokra nézve, amely ellentétes Magyarország érdekeivel. Így elutasítjuk az adóemelési javaslataikat, így ragaszkodunk ahhoz, hogy alacsonyan tartsuk a rezsit, és hozzájussunk az olcsó orosz nyersanyagokhoz például. Ragaszkodunk ahhoz, hogy kimaradjunk ebből a háborúból még akkor is, ha ők úgy tűnik, hogy ennek a folytatását akarják erőltetni."