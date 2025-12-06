Tanösvény: Iskolai igazgatóknak szóló mentorhálózat jött létre

2025 őszén indult útjára egy iskolai igazgatóknak szóló mentorhálózat. A program célja, hogy minden vármegyében olyan szakmai közösségek jöjjenek létre, ahol az intézményvezetők megosztják egymással a tapasztalataikat. Az eseményeken meghívott előadók segítségével bontanak ki egy-egy érdekes témát, de lehetőség nyílik kötetlen beszélgetésekre is. A mentorhálózat ötletadója és a rendezvények háziasszonya, dr. Balatoni Katalin, miniszterelnöki biztos, neveléstudományi kutató. A műsort Zsíros Mihály vezette.