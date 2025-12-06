Orbán Viktor: Ha életbe lép a Tisza programja, akkor a minimálbér-emelés sem valósul meg

Orbán Viktor emlékeztetett: hiába állítja Magyar Péter, hogy ez hamisított dokumentum, amikor a tervezeten szerepel a párt gazdasági vezetőjének aláírása. A kormányfő arra is kitért, hogyha életbe lép a Tisza párt programja, akkor a csütörtökön aláírt minimálbér-emelés sem valósul meg.
Hiába bizonygatta Magyar Péter, hogy egy esetleges Tisza kormány esetén nem emelnék az adókat, most mégis nyilvánosságra került egy 600 oldalas gazdasági tervezet, ami ennek ellenkezőjét bizonyítja. A dokumentumból kiderült, hogy a párt megadóztatná a családokat, a nyugdíjasokat, a vállalkozásokat, de még azokat is, akik kisállatot tartanak. A Tisza párt elnöke a botrány kitörése után hamisítványnak nevezte a dokumentumot, majd perrel fenyegetőzött amikor a Hír Tv riportere a párt gazdasági terveiről kérdezte.
Orbán Viktor: "Ha a Tisza programja életbe lépne, amitől a Jóisten mentsen meg bennünket, akkor természetesen a minimálbér emelést el lehet felejteni. Tehát azzal a gazdaságpolitikai programmal ami most kiszivárgott, azzal nem lehet megvalósítani a 11, illetve 7%os minimálbér emelést. Ahhoz egy jobboldali politika kell."
A kormányfő elmondta: a Tisza párttal szemben a kormány úgy gondolja: a magyar emberek pénze az azt megtermelőknél van a legjobb helyen.