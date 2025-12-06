Horváth László: A Tisza Párt szavazatszerzési célokból nem mer nyíltan beszélni a kábítószer-problémákról

Horváth László: "A Tisza Párt pusztán szavazatszerzési célokból nem hajlandó és nem mer nyíltan beszélni a kábítószerkérdésről. Nem tudom, hányszor körbefutotta a Tisza Párt elnöke az országot, és egyszer sem említette meg ezt a problémát. És elképzelhetetlen, hogy ezen ne találkozott volna. Csak azért nem beszél róla, mert a kábítószer jelenleg a fiatalok széles körében népszerű, mert népszerűvé tették, mert divatba hozták. A Tisza Párt elnöke szavazatszerzési okokból nem akar szembemenni a divattal."