Már 21 ország támogatja az Ukrajna részére amerikai fegyverek vásárlását segítő programot

Az ukrán külügyminisztérium tájékoztatása szerint már 21 ország csatlakozott ahhoz a programoz, amely az amerikai haditechnikai eszközök beszerzését teszi lehetővé Kijev számára. A tárcavezető, Andrij Szibiha úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt napokban felgyorsultak az események, ugyanis 5 újabb ország jelezte csatlakozási szándékát. A kötelezettségvállalások teljes összege pedig már eléri a 4,18 milliárd dollárt.