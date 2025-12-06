Már 21 ország támogatja az Ukrajna részére amerikai fegyverek vásárlását segítő programot

NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Az ukrán külügy-minisztérium tájékoztatása szerint pedig már 21 ország csatlakozott ahhoz a programhoz, amely az amerikai fegyverek vásárlását teszi lehetővé Ukrajna részére.

  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Az ukrán külügyminisztérium tájékoztatása szerint már 21 ország csatlakozott ahhoz a programoz, amely az amerikai haditechnikai eszközök beszerzését teszi lehetővé Kijev számára. A tárcavezető, Andrij Szibiha úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt napokban felgyorsultak az események, ugyanis 5 újabb ország jelezte csatlakozási szándékát. A kötelezettségvállalások teljes összege pedig már eléri a 4,18 milliárd dollárt.

 

 

