Minden nap meg kell küzdjenek a határmentiek az illegális migránsokkal

Továbbra is komoly kihívást jelent az illegális migráció a déli határ mentén. A délvidéki Horgosra naponta érkeznek a különféle nemzetiségű migránsok, akik át akarnak jutni a déli határzáron. A helyiek azonban felveszik a küzdelmet. A Hírtv stábja elment a helyszínre, hogy felmérje a helyzetet. A horgosi biztonsági tanács tagjai elmondták, hogy délutánként a migránsok, hátrahagyva a személyes holmijukat közeli erdőben vagy a nádasban rejtőznek el. Így próbálják elkerülni, hogy a helyiek és a rendőrök elkapják őket.