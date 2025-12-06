Szűcs Gábor: A Tisza Párt megszorító csomagja brutális adóemeléseket tartalmaz

Szűcs Gábor, alapító tag, Nemzeti Ellenállás Mozgalom: "Én úgy gondolom, hogy ami minden családot érint és több mint 4,5 millió munkavállalót Magyarországon az a személyi jövedelemadó kérdésének az átalakítása. Jelenleg 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadó van. Ezt ők megemelnék 15, 22, 33 százalékra. Bruttó 416 ezer forinttól már 22 százalékos személyi jövedelmadót kéne fizetni, bruttó 1 millió 250 ezer forintal pedig már 33 százalékot. Egy átlagos jövedelemből élő magyar embernek ez azt jelentené, hogy 234 ezer forintot vennének ki éves szinten a zsebéből, hangsúlyozom, egy átlagos keresetből élő magyar embernek."