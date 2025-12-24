Karácsonyi remény a Sajtóklub extra adásában

A Hír TV Sajtóklubjának ünnepi különkiadása idén rendhagyó módon telt: a stúdióban ezúttal nem a napi politikai csatározások, hanem az adventi elcsendesedés és a karácsonyi várakozás került a középpontba. Gajdics Ottó, Pindroch Tamás, Szabó László és Néző László arról beszélgettek, mit jelent számukra a hit, a család és az a belső béke, amelyre a rohanó hétköznapokban és a feszült közéletben mindennél nagyobb szükség van.
Az ünnepi adásban a résztvevők félretették a politikai elemzéseket, hogy az ünnep mélyebb, spirituális tartalmáról beszéljenek. Pindroch Tamás kiemelte, hogy karácsonykor a család és a megváltás gondolata válik a legfontosabbá, még a médiában dolgozók számára is. Szabó László hangsúlyozta a tradíciók megélésének fontosságát, és azt javasolta, hogy a családi asztalnál idén mindenki indulatok nélkül, egymásra odafigyelve beszélgessen a jövőről.
Néző László Hamvas Béla gondolatait idézve a belső fény megszületéséről és a szeretet védelem-szerepéről elmélkedett.
A műsor végén a vendégek elárulták, mit tennének az ország képzeletbeli karácsonyfája alá:
nyugalmat, közbiztonságot, a nemzeti összefogást és egy olyan jövőt, ahol a gyűlölet helyett a kölcsönös tisztelet határozza meg a magyarok mindennapjait.