Kocsis Máté: Magyar Péternek egyetlen feladata van

Kocsis Máté emlékeztetett: a Tisza párt elnöke mindig kibújt többek között a háborúról vagy akár az Ukrajnának adott kölcsönről feltett kérdések alól.

Nem az a lényeg, hogy ő mit gondol meg hogy áll. Az a lényeg, hogy azok, akik őt tartják, akik fogva tartják a mentelmi jogával, akik pénzelik, a médiáját pénzelik, akik finanszírozzák ezt az egész őrületet, azok mit gondolnak - tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője.