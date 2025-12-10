Kósa Lajos: Kötöttünk egy egyezséget a nyugdíjasokkal

Kósa Lajos azt mondta, a jövő évi választás erről a kérdésről is fog szólni.

Elfogadta a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt az Országgyűlés. A juttatást fokozatosan vezetik be. A nyugdíjasok jövőre a február havi nyugdíjukon és a 13. havi nyugdíjon felül 14. havi nyugdíjat is kapnak, ennek összege a kifizetés első évében az ellátás 25 százaléka. A kormány döntése szerint 2030-ig el kell érnie a nyugellátás összegének 100 százalékát. A képviselők a kormány előterjesztését egyhangúlag, 181 igen szavazattal támogatták.

