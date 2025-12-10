Az Egyesült Államok szankciói komoly kockázatot jelentenek Szerbia teljes pénzügyi rendszerére

A Világgazdaság többek között így számolt be a fejleményről: "Az Egyesült Államok NIS-t érintő szankciói miatt Szerbia pénzügyi rendszerét a másodlagos szankciók veszélye fenyegeti, amelyek érinthetnék a Szerb Nemzeti Bankot, valamint azokat a kereskedelmi bankokat, amelyek kapcsolatban állnak a vállalattal.A szerb elnöki hivatalban ismét ülést tartanak az energetikai stabilitásért és a nemzetbiztonságért felelős munkacsoportok, ahol további információ várható a NIS-szel kapcsolatos helyzetről."