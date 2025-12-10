Palóc André: A Tisza Párt többsávos, magas kulcsú társasági adót vezetne be

Palóc André: "Többsávos, magas kulcsú társasági adót vezetnének be, 13,5, 18, 21 és akár 25 százalékos mértékkel. Már a legkisebb vállalkozások is több adót fizetnének. A közepes vállalkozások adója megduplázódna, és minél nagyobb és sikeresebb egy vállalkozás, annál jobban büntetnék. A vállalkozások nyeresége jelentősen csökkenne, kevesebb forrás maradna a munkahelyekre, fejlesztésekre, beruházásokra és béremelésekre."